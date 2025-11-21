Где и как казахстанцам получить справку о пенсионных отчислениях

Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) выступила с важным напоминанием и разъяснением казахстанцам по поводу получения справки о пенсионных отчислениях, сообщает Zakon.kz.

Так, на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile можно быстро и удобно получить справку o пенсионных отчислениях.

Что необходимо сделать в приложении:

авторизоваться в приложении;

на главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии";

далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)";

заполните все необходимые пункты;

подпишите запрос.

Далее приведена подробная иллюстрированная инструкция по сайту.

Также казахстанцам напоминали, что с 24 ноября 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации граждан по месту жительства. Что нужно и важно знать по этой теме – читайте тут.