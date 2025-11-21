Где и как казахстанцам получить справку о пенсионных отчислениях
Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) выступила с важным напоминанием и разъяснением казахстанцам по поводу получения справки о пенсионных отчислениях, сообщает Zakon.kz.
Так, на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile можно быстро и удобно получить справку o пенсионных отчислениях.
Что необходимо сделать в приложении:
- авторизоваться в приложении;
- на главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии";
- далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)";
- заполните все необходимые пункты;
- подпишите запрос.
Далее приведена подробная иллюстрированная инструкция по сайту.
Также казахстанцам напоминали, что с 24 ноября 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации граждан по месту жительства. Что нужно и важно знать по этой теме – читайте тут.
