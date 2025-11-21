#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.19
597.32
6.43
Советы

Где и как казахстанцам получить справку о пенсионных отчислениях

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 16:21 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) выступила с важным напоминанием и разъяснением казахстанцам по поводу получения справки о пенсионных отчислениях, сообщает Zakon.kz.

Так, на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile можно быстро и удобно получить справку o пенсионных отчислениях.

Что необходимо сделать в приложении:

  • авторизоваться в приложении;
  • на главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии";
  • далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)";
  • заполните все необходимые пункты;
  • подпишите запрос.

Далее приведена подробная иллюстрированная инструкция по сайту.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 16:21
В Минтруда назвали актуальный размер пенсий в Казахстане

Также казахстанцам напоминали, что с 24 ноября 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации граждан по месту жительства. Что нужно и важно знать по этой теме – читайте тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ходят по квартирам и собирают данные: к казахстанцам обратились с предупреждением
17:08, Сегодня
Ходят по квартирам и собирают данные: к казахстанцам обратились с предупреждением
Как казахстанцы могут узнать сумму пенсионных отчислений
17:29, 27 августа 2025
Как казахстанцы могут узнать сумму пенсионных отчислений
Справка Ф-2: для чего она нужна в Казахстане и как ее получить
14:43, 18 октября 2025
Справка Ф-2: для чего она нужна в Казахстане и как ее получить
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: