Как казахстанцы могут узнать сумму пенсионных отчислений
27 августа 2025 года в АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) рассказали, как казахстанцам получить справку о пенсионных отчислениях, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что граждане могут быстро и удобно получить справку в приложении eGov mobile и на портале eGov.kz.
Для получения справки в приложении eGov mobile необходимо:
- Авторизоваться в приложении.
- На главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии".
- Далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)".
- Заполните все необходимые пункты.
- Подпишите запрос.
При успешной обработке запроса вы получите справку в течение 1 часа.
Инструкция по порталу eGov.kz:
22 августа 2025 года в Минтруда назвали средний размер пенсии казахстанцев.
