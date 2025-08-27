#АЭС в Казахстане
Общество

Как казахстанцы могут узнать сумму пенсионных отчислений

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 17:29 Фото: pixabay
27 августа 2025 года в АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) рассказали, как казахстанцам получить справку о пенсионных отчислениях, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что граждане могут быстро и удобно получить справку в приложении eGov mobile и на портале eGov.kz.

Для получения справки в приложении eGov mobile необходимо:

  1. Авторизоваться в приложении.
  2. На главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии".
  3. Далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)".
  4. Заполните все необходимые пункты.
  5. Подпишите запрос.

При успешной обработке запроса вы получите справку в течение 1 часа.

Инструкция по порталу eGov.kz:

22 августа 2025 года в Минтруда назвали средний размер пенсии казахстанцев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
