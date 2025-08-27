Как казахстанцы могут узнать сумму пенсионных отчислений

27 августа 2025 года в АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) рассказали, как казахстанцам получить справку о пенсионных отчислениях, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что граждане могут быстро и удобно получить справку в приложении eGov mobile и на портале eGov.kz.

Для получения справки в приложении eGov mobile необходимо:

Авторизоваться в приложении. На главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии". Далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)". Заполните все необходимые пункты. Подпишите запрос.

При успешной обработке запроса вы получите справку в течение 1 часа.

Инструкция по порталу eGov.kz:

