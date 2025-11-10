#Народный юрист
Общество

Младенца на вертолете экстренно доставили в Усть-Каменогорск

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 07:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Экипаж "Казавиаспас" МЧС РК совершил санитарный рейс из города Шемонаиха ВКО, откуда с врачами санавиации экстренно доставили в Усть-Каменогорск новорожденного пациента, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, его состояние требовало срочного медицинского вмешательства.

Командир воздушного судна Сергей Пинигин и второй пилот Олег Алфеев успешно выполнили задачу и малыша благополучно доставили в областной центр.

Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности для оказания экстренной помощи жителям отдаленных сел и поселков, где доставка пациентов наземным транспортом занимает большое количество времени.


Ранее стало известно, что после сильного пожара в детском доме "Перзент" всех 35 воспитанников 9 ноября временно разместили в оздоровительном санатории.

Аксинья Титова
