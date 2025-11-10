Младенца на вертолете экстренно доставили в Усть-Каменогорск
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Экипаж "Казавиаспас" МЧС РК совершил санитарный рейс из города Шемонаиха ВКО, откуда с врачами санавиации экстренно доставили в Усть-Каменогорск новорожденного пациента, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС РК, его состояние требовало срочного медицинского вмешательства.
Командир воздушного судна Сергей Пинигин и второй пилот Олег Алфеев успешно выполнили задачу и малыша благополучно доставили в областной центр.
Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности для оказания экстренной помощи жителям отдаленных сел и поселков, где доставка пациентов наземным транспортом занимает большое количество времени.
Ранее стало известно, что после сильного пожара в детском доме "Перзент" всех 35 воспитанников 9 ноября временно разместили в оздоровительном санатории.
