Младенца на вертолете экстренно доставили в Усть-Каменогорск

Экипаж "Казавиаспас" МЧС РК совершил санитарный рейс из города Шемонаиха ВКО, откуда с врачами санавиации экстренно доставили в Усть-Каменогорск новорожденного пациента, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, его состояние требовало срочного медицинского вмешательства.

Командир воздушного судна Сергей Пинигин и второй пилот Олег Алфеев успешно выполнили задачу и малыша благополучно доставили в областной центр.

Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности для оказания экстренной помощи жителям отдаленных сел и поселков, где доставка пациентов наземным транспортом занимает большое количество времени.





