Происшествия

Вертолет МЧС спас жизнь младенцу в отдаленном районе ВКО

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 20:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Состояние ребенка было критическим, и требовалось немедленное вмешательство специалистов областного медицинского центра. Наземная транспортировка могла занять слишком много драгоценного времени, что ставило жизнь малыша под угрозу, сообщает Zakon.kz.

На помощь пришел экипаж "Казавиаспас" МЧС РК. Пилоты Сергей Пинигин, Леонид Каликанов и Айдар Мамырханов вместе с врачами медицинской авиации совершили срочный вылет, чтобы доставить ребенка в специализированное медицинское учреждение Усть-Каменогорска.

Эвакуация прошла оперативно и безопасно. Младенец получил необходимую помощь в кратчайшие сроки, а врачи отметили, что каждая минута имела решающее значение.

Ранее сообщалось, что пилоты "Казавиаспас" вместе с врачами санитарной авиации организовали срочный перелет, чтобы доставить будущую маму, нуждавшуюся в неотложной медицинской помощи, из отдаленного села Акжар Тарбагатайского района в Усть-Каменогорск.

