Спасатели на вертолете экстренно доставили пациента из Зайсана в Усть-Каменогорск
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пилоты "Казавиаспаса" МЧС РК экстренно доставили 40-летнего пациента из города Зайсана в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.
В операции были задействованы пилоты Сергей Пинигин, Олег Алфеев и борт-инженер Улбала Абдилдаев. Кроме того, на борту воздушного судна "Ми-8" находилась бригада санитарной авиации с врачами Римом Мендыбаевым и Татьяной Сергеевой.
Отмечается, что пациент нуждался в срочной медицинской помощи. Для максимальной оперативности был задействован вертолет МЧС РК, способный быстро преодолевать большие расстояния и доставлять помощь в самые труднодоступные районы.
"Благодаря грамотным и скоординированным действиям пилотов и медицинской команды полет прошел без происшествий, а пациент был своевременно доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что 9-летнему ребенку организовали экстренный рейс Кокшетау-Есиль-Кокшетау.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript