Спасатели на вертолете экстренно доставили пациента из Зайсана в Усть-Каменогорск

Пилоты "Казавиаспаса" МЧС РК экстренно доставили 40-летнего пациента из города Зайсана в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

В операции были задействованы пилоты Сергей Пинигин, Олег Алфеев и борт-инженер Улбала Абдилдаев. Кроме того, на борту воздушного судна "Ми-8" находилась бригада санитарной авиации с врачами Римом Мендыбаевым и Татьяной Сергеевой.

Отмечается, что пациент нуждался в срочной медицинской помощи. Для максимальной оперативности был задействован вертолет МЧС РК, способный быстро преодолевать большие расстояния и доставлять помощь в самые труднодоступные районы.

"Благодаря грамотным и скоординированным действиям пилотов и медицинской команды полет прошел без происшествий, а пациент был своевременно доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что 9-летнему ребенку организовали экстренный рейс Кокшетау-Есиль-Кокшетау.