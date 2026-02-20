#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
494.66
581.87
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
494.66
581.87
6.43
Общество

Миллионный долг по алиментам привел кызылординца на скамью подсудимых

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2026 00:22 Фото: Zakon.kz
В Кызылординской области суд вынес решение в отношении мужчины, который задолжал собственному ребенку более 1,3 млн тенге. Теперь вместо поиска оправданий ему придется заняться общественными работами, передает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, житель региона был обязан выплачивать алименты в пользу взыскателя на основании ранее выданного судебного приказа. Однако родительские обязанности отошли на второй план: мужчина систематически уклонялся от выплат.

В итоге сумма "забытых" алиментов выросла до внушительных размеров и составила 1,3 млн тенге.

"В судебном заседании Т. пояснил, что в период с февраля по апрель 2025 года выплачивал алименты, однако с мая того же года не выплачивал, объяснив это отсутствием постоянной работы", – сообщили в пресс-службе суда 20 февраля 2026 года.

Суд счел доводы ответчика неубедительными и признал его виновным. В качестве наказания мужчине назначены 20 часов общественных работ.

4 декабря 2025 года стало известно, что в Казахстане ужесточат требования к судебным исполнителям по взысканию алиментов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Автомобилиста с миллионными долгами задержали в Талдыкоргане
19:18, 09 января 2026
Автомобилиста с миллионными долгами задержали в Талдыкоргане
Начался суд по ЧП на шахте Ленина: кто на скамье подсудимых
18:19, 04 января 2024
Начался суд по ЧП на шахте Ленина: кто на скамье подсудимых
Акмолинец стал фигурантом уголовного дела за пятимиллионный долг по алиментам
09:49, 15 марта 2025
Акмолинец стал фигурантом уголовного дела за пятимиллионный долг по алиментам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 21 февраля на Олимпиаде-2026
00:28, 21 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 21 февраля на Олимпиаде-2026
Два очка казахстанского хоккеиста не помогли клубу победить в европейском чемпионате
00:10, 21 февраля 2026
Два очка казахстанского хоккеиста не помогли клубу победить в европейском чемпионате
Главный тренер "Барыса" высказался о поражении в матче КХЛ с "Шанхайскими Драконами"
23:42, 20 февраля 2026
Главный тренер "Барыса" высказался о поражении в матче КХЛ с "Шанхайскими Драконами"
Форвард сборной Казахстана помог одержать победу европейскому клубу
23:39, 20 февраля 2026
Форвард сборной Казахстана помог одержать победу европейскому клубу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: