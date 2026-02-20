Миллионный долг по алиментам привел кызылординца на скамью подсудимых

В Кызылординской области суд вынес решение в отношении мужчины, который задолжал собственному ребенку более 1,3 млн тенге. Теперь вместо поиска оправданий ему придется заняться общественными работами, передает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, житель региона был обязан выплачивать алименты в пользу взыскателя на основании ранее выданного судебного приказа. Однако родительские обязанности отошли на второй план: мужчина систематически уклонялся от выплат.

В итоге сумма "забытых" алиментов выросла до внушительных размеров и составила 1,3 млн тенге.

"В судебном заседании Т. пояснил, что в период с февраля по апрель 2025 года выплачивал алименты, однако с мая того же года не выплачивал, объяснив это отсутствием постоянной работы", – сообщили в пресс-службе суда 20 февраля 2026 года.

Суд счел доводы ответчика неубедительными и признал его виновным. В качестве наказания мужчине назначены 20 часов общественных работ.

