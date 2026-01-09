#Казахстан в сравнении
Происшествия

Автомобилиста с миллионными долгами задержали в Талдыкоргане

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 19:18 Фото: pexels
В Талдыкоргане задержали злостного нарушителя Правил дорожного движения. Автовладелец задолжал государству больше 3,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Полицейские остановили автомобиль Kia Sorento, за рулем которого сидел 24-летний житель Ескелдинского района. Во время проверки выяснилось, что на этой машине в течение года нарушали ПДД в Алматы, Алматинской области и соседнем регионе – Жетысу, рассказали в пресс-службе МВД 9 января 2026 года.

Общая сумма неоплаченных штрафов составила 3 578 120 тенге. Авто отправили на штрафстоянку Талдыкорган.

"Уклонение от уплаты административной задолженности, а также управление транспортным средством при наличии крупных долгов является грубым нарушением закона и влечет предусмотренные меры принуждения, включая ограничение права управления и эвакуацию автомобиля. Ответственность за нарушения правил дорожного движения несет владелец транспортного средства. Соблюдение закона и дисциплины на дороге – основа безопасности каждого участника дорожного движения", – напоминают стражи порядка.

Правоохранители призывают граждан своевременно исполнять требования законодательства и помнить, что безответственность за рулем может привести к трагическим последствиям.

Ранее Zakon.kz сообщил, что у наркозакладчика в Алматы изъяли 20 свертков мефедрона.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
