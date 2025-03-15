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Общество

Акмолинец стал фигурантом уголовного дела за пятимиллионный долг по алиментам

Уголовное дело заведено на акмолинца за долг 5 млн тенге своему ребенку, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 09:49 Фото: Zakon.kz
Житель Степногорска стал фигурантом уголовного дела за то, что несколько лет не перечислял алименты на содержание собственного ребенка. В итоге долг превысил пять миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона рассказали, что в отношении 34-летнего горожанина начато досудебное расследование. По словам бывшей супруги, мужчина с 2021 года не выплачивал установленные судом выплаты.

"Неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей или других нуждающихся в материальной поддержке лиц, предусмотренной решением суда, влечет серьезные правовые последствия. Статья 139 УК РК предусматривает наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок", – пояснили стражи порядка.

Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Талгат Уали на брифинге в СЦК 11 марта 2025 года рассказал, кто чаще всего не платит алименты детям.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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