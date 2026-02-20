Необычную акцию в поддержку Конституционных реформ провели во время матча столичного хоккейного клуба "Барыс"

В Астане члены общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" приняли участие в общественной акции в поддержку хоккейного клуба "Барыс" и Конституционных реформ в стране.

В рамках мероприятия на трибунах развернули государственный флаг Республики Казахстан размером 12×24 метра, символизирующий единство, патриотизм и поддержку национального спорта.

Кроме того, участники провели тематический перформанс в поддержку конституционных реформ. В знак гражданской солидарности и приверженности курсу обновления был раскрыт флаг с надписью "Жаңа Конституция үшін".

Акция подчеркнула важность общественного диалога, консолидации граждан вокруг стратегических преобразований и развития таких ценностей, как ответственность и единство.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Мероприятие прошло в атмосфере поддержки, сплоченности и уважения к государственным символам, объединив болельщиков, представителей общественности и активных граждан.

