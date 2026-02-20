#Референдум-2026
Общество

Необычную акцию в поддержку Конституционных реформ провели во время матча столичного хоккейного клуба "Барыс"

Акцию в поддержку Конституционных реформ провели во время матча столичного хоккейного клуба «Барыс», фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 22:02 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане члены общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" приняли участие в общественной акции в поддержку хоккейного клуба "Барыс" и Конституционных реформ в стране.

В рамках мероприятия на трибунах развернули государственный флаг Республики Казахстан размером 12×24 метра, символизирующий единство, патриотизм и поддержку национального спорта.

Кроме того, участники провели тематический перформанс в поддержку конституционных реформ. В знак гражданской солидарности и приверженности курсу обновления был раскрыт флаг с надписью "Жаңа Конституция үшін".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Акция подчеркнула важность общественного диалога, консолидации граждан вокруг стратегических преобразований и развития таких ценностей, как ответственность и единство.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Мероприятие прошло в атмосфере поддержки, сплоченности и уважения к государственным символам, объединив болельщиков, представителей общественности и активных граждан.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Канат Болысбек
Читайте также
Ведущие общественные силы страны объединились в Коалицию в поддержку новой Конституции
19:12, 12 февраля 2026
Ведущие общественные силы страны объединились в Коалицию в поддержку новой Конституции
Коалиция: новая Конституция усилит правовые гарантии защиты человека и гражданина
16:49, 18 февраля 2026
Коалиция: новая Конституция усилит правовые гарантии защиты человека и гражданина
Аида Балаева: Судьба новой Конституции – это общее дело не только юристов и политиков, но и всего общества
13:32, 13 февраля 2026
Аида Балаева: Судьба новой Конституции – это общее дело не только юристов и политиков, но и всего общества
