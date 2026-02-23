63 тысячи специалистов нужны казахстанскому сельскому хозяйству

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос озвучил потребность страны в специалистах в сфере агропромышленного комплекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно прогнозу Министерства труда и социальной защиты населения, до 2030 года потребуется 883 тысячи специалистов, в том числе 63 тысячи человек, или 7% для агропромышленного комплекса.

"Следует отметить, что 88% от заявленной потребности в специалистах агропромышленного комплекса составляют неквалифицированные или рабочие кадры и 12% – специалисты с высшим образованием", – говорится в ответе.

При этом, отмечает премьер, ежегодно увеличивается объем госзаказа на подготовку кадров для сельскохозяйственной отрасли.

В 2025 году по направлению "Сельское хозяйство и биоресурсы" предусмотрено 3 018 грантов, что на 67 грантов больше чем в 2024 году, по направлению "Ветеринария" – 1 451 грант, что на 271 больше, чем в 2024 году.

"Кроме того, в 2021 году размер сельской квоты был увеличен с 30% до 35%. Также для аграрных специальностей снижен минимальный пороговый балл ЕНТ – с 60 до 50 баллов. Наряду с этим местными исполнительными органами с 2023 года выделены 310 грантов по направлению "Сельское хозяйство и биоресурсы" и 92 – "Ветеринария", – добавил Бектенов.

