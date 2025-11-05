#Народный юрист
Общество

Более 14 тысяч казахстанских детей обучаются на дому

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 11:21 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал об организации условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Национальной базы данных образования, в стране зарегистрировано более 235 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, которые состоят на учете в психолого-медико-педагогических консультациях.

"Из них более 100 тысяч обучаются в условиях инклюзивного образования. Согласно заключениям врачебно-консультативных комиссий, для более чем 14 тысяч обучающихся организовано обучение на дому", – говорится в ответе.

Он также напомнил, что с текущего учебного года введена новая должность – "личный помощник в образовательных организациях" для физического сопровождения детей с ограниченной подвижностью, что позволит сократить число обучающихся на дому и способствовать их социализации.

"Кроме того, с целью повышения качества сопровождения обучающихся введена должность педагога-ассистента на уровне дошкольного образования и технического и профессионального обучения. Ранее такая должность предусматривалась только в организациях среднего образования", – добавил премьер.

6 мая Министерство просвещения внесло изменения в Правила оценки особых образовательных потребностей.

Азамат Сыздыкбаев
