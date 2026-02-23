Референдум 2026 года: сколько человек имеют право голоса в Алматы

Руководитель аппарата акимата Алматы Ерлан Исабеков на заседании в Центральной комиссии референдума 23 февраля 2026 года рассказал, как будет проходить голосование в мегаполисе, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Исабеков отметил, что в городе будет проведена работа по формированию списков лиц, имеющих право принимать участие в референдуме.

"По состоянию на 22 февраля 2026 года более 1 млн граждан включены в эти списки. 22 февраля 2026 года данные акты были переданы в участковые комиссии с учетом требования законодательства по обеспечению безопасности персональных данных. Функционирует единый колл-центр 0318, а также был запущен телеграмм-бот. Также на сайте акимата размещена информация по проверке гражданами себя в списках", – заявил он.

В целом, по его данным, в городе девять территориальных комиссий, 654 участковых комиссии референдума.

"Треть всех студентов обучаются в Алматы. Сегодня у нас 35 вузов и 88 колледжей. 307 174 студента обучаются в этих заведениях, в том числе 230 800 – совершеннолетних. Однако 85 238 студентов могут иметь право голосовать, остальные – это иногородние студенты либо иностранцы. Со всеми проведена соответствующая работа. 28 368 человек – это профессорско-преподавательский состав, а также лица, проживающие с ними", – резюмировал спикер.

12 февраля 2026 года член Центральной комиссии референдума Азамат Айманакумов сообщил, что по состоянию на 1 января 2026 года в реестр избирателей включены 12 416 759 граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства.

11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.