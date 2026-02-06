Насколько Казахстан обеспечен морковью, рассказали в правительстве
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депзапрос рассказал о степени обеспеченности Казахстана морковью, передает корреспондент Zakon.kz.
Он уточнил, что по итогам 2025 года общий объем производства овощной продукции составил 3,8 млн тонн.
"В том числе моркови – 411,9 тыс. тонн. Данный объем является достаточным для полного обеспечения внутреннего рынка и экспорта части продукции", – говорится в ответе.
Отмечается, что в целях стабилизации цен в межсезонный период во всех регионах страны в полном объеме завершена работа по контрактованию овощной продукции.
"Сформирован резерв моркови в объеме 170,3 тыс. тонн, включая запасы сельскохозяйственных товаропроизводителей, стабилизационных фондов и торговых организаций, что позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка до сбора раннего урожая 2026 года", – заверил Жумангарин.
Именно поэтому, по его словам, принято решение не вводить ограничения на экспорт моркови.
Ранее в Казахстане вводили ограничения на экспорт моркови, но затем решение было отменено.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript