Общество

Насколько Казахстан обеспечен морковью, рассказали в правительстве

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депзапрос рассказал о степени обеспеченности Казахстана морковью, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что по итогам 2025 года общий объем производства овощной продукции составил 3,8 млн тонн.

"В том числе моркови – 411,9 тыс. тонн. Данный объем является достаточным для полного обеспечения внутреннего рынка и экспорта части продукции", – говорится в ответе.

Отмечается, что в целях стабилизации цен в межсезонный период во всех регионах страны в полном объеме завершена работа по контрактованию овощной продукции.

"Сформирован резерв моркови в объеме 170,3 тыс. тонн, включая запасы сельскохозяйственных товаропроизводителей, стабилизационных фондов и торговых организаций, что позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка до сбора раннего урожая 2026 года", – заверил Жумангарин.

Именно поэтому, по его словам, принято решение не вводить ограничения на экспорт моркови.

Ранее в Казахстане вводили ограничения на экспорт моркови, но затем решение было отменено.

Азамат Сыздыкбаев
