24 февраля восток Казахстана ждет мощный снежный шторм
О погоде по Казахстану на вторник, 24 февраля 2026 года, рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".
Известно, что большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.
Лишь на востоке, юго-западе, юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода: там пройдут осадки.
Что касается востока, то там прогнозируют сильный снег.
"По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", – добавили метеорологи.
С прогнозом по всей стране на 24, 25 и 26 февраля можно ознакомиться по этой ссылке.
