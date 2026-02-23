#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Общество

24 февраля восток Казахстана ждет мощный снежный шторм

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 17:47 Фото: Zakon.kz
О погоде по Казахстану на вторник, 24 февраля 2026 года, рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".

Известно, что большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.

Лишь на востоке, юго-западе, юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода: там пройдут осадки.

Что касается востока, то там прогнозируют сильный снег.

"По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", – добавили метеорологи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 17:47
Резкое похолодание, снег и дожди обрушатся на Алматы, в Астане – мощные морозы до -31°С, а в Шымкенте – весна

С прогнозом по всей стране на 24, 25 и 26 февраля можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана на 24 февраля
20:05, 23 февраля 2026
Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана на 24 февраля
Гололед, туман и метели: что ждет Казахстан 4 февраля
16:56, 03 февраля 2026
Гололед, туман и метели: что ждет Казахстан 4 февраля
Какая погода ждет казахстанцев 11 февраля
18:46, 10 февраля 2026
Какая погода ждет казахстанцев 11 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: