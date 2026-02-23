24 февраля восток Казахстана ждет мощный снежный шторм

О погоде по Казахстану на вторник, 24 февраля 2026 года, рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".

Известно, что большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.

Лишь на востоке, юго-западе, юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода: там пройдут осадки.

Что касается востока, то там прогнозируют сильный снег.

"По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", – добавили метеорологи.

С прогнозом по всей стране на 24, 25 и 26 февраля можно ознакомиться по этой ссылке.