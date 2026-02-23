#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Резкое похолодание, снег и дожди обрушатся на Алматы, в Астане – мощные морозы до -31°С, а в Шымкенте – весна

Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 24-26 февраля 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане ожидаются жесткие морозы до -31°С, на Алматы вновь обрушатся резкое похолодание и осадки, а в Шымкенте – весна, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 24 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -29-31°С, днем -18-20°С.
  • 25 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -15-17°С.
  • 26 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -16-18°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 24 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.
  • 25 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2+4°С.
  • 26 февраля: облачно, ночью снег, днем осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 24 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С.
  • 25 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С.
  • 26 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 16:36
Весна-2026 в Казахстане: каким будет март в разных регионах страны

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют сильные морозы до -40°С. Подробнее о погоде на 24-26 февраля 2026 года можете узнать здесь.

Следите за новостями zakon.kz в:


Последние
Популярные
Читайте также
