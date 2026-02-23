#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Автоледи попала в ДТП на гололеде и отсудила компенсацию у акимата Петропавловска

Женщина попала в ДТП, ее автомобиль перевернулся , фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 00:52 Фото: сгенерировано ИИ
Жительница Петропавловска отсудила у акимата компенсацию после того, как автомобиль перевернулся на гололеде. Об этом 23 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе городского суда, передает Zakon.kz.

По данным суда, инцидент произошел в январе 2024 года на улице Кизатова. Из-за колеи высотой 8 см и гололеда автомобиль местной жительницы опрокинулся, получив серьезные механические повреждения.

В ходе разбирательства выяснилось, что городской отдел ЖКХ ранее уже получал предписания об устранении дефектов на этом участке, однако проигнорировал их, не представив суду доказательств своевременного принятия мер.

"Согласно данным филиала "Казгидромет", в день происшествия в городе наблюдались снегопад и отрицательная температура воздуха, что способствовало образованию наледи. Кроме того, установлено, что в течение 5 минут после ДТП с участием истца по той же дороге попал в аварию другой водитель, а на следующий день произошло еще 3-4 ДТП, в которых пострадало не менее 11 человек", – рассказали в пресс-службе суда.

Рассмотрев материалы дела, суд установил прямую причинную связь между халатным содержанием улично-дорожной сети и наступившим вредом. При этом была учтена и доля ответственности водителя: суд указал на нарушение пункта 72 ПДД в части обеспечения безопасного режима движения при плохой погоде.

В итоге решением суда с отдела акимата в пользу горожанки взысканы суммы за материальный и моральный ущерб, расходы на представителя и госпошлина. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Западно-Казахстанской области суд помог женщине с инвалидностью оформить квартиру в собственность. Выяснилось, что чиновники отказывали жительнице Акжаикского района в приватизации жилья, полученного от государства.

Канат Болысбек
