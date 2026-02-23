Автоледи попала в ДТП на гололеде и отсудила компенсацию у акимата Петропавловска

Жительница Петропавловска отсудила у акимата компенсацию после того, как автомобиль перевернулся на гололеде. Об этом 23 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе городского суда, передает Zakon.kz.

По данным суда, инцидент произошел в январе 2024 года на улице Кизатова. Из-за колеи высотой 8 см и гололеда автомобиль местной жительницы опрокинулся, получив серьезные механические повреждения.

В ходе разбирательства выяснилось, что городской отдел ЖКХ ранее уже получал предписания об устранении дефектов на этом участке, однако проигнорировал их, не представив суду доказательств своевременного принятия мер.



"Согласно данным филиала "Казгидромет", в день происшествия в городе наблюдались снегопад и отрицательная температура воздуха, что способствовало образованию наледи. Кроме того, установлено, что в течение 5 минут после ДТП с участием истца по той же дороге попал в аварию другой водитель, а на следующий день произошло еще 3-4 ДТП, в которых пострадало не менее 11 человек", – рассказали в пресс-службе суда.

Рассмотрев материалы дела, суд установил прямую причинную связь между халатным содержанием улично-дорожной сети и наступившим вредом. При этом была учтена и доля ответственности водителя: суд указал на нарушение пункта 72 ПДД в части обеспечения безопасного режима движения при плохой погоде.

В итоге решением суда с отдела акимата в пользу горожанки взысканы суммы за материальный и моральный ущерб, расходы на представителя и госпошлина. Решение уже вступило в законную силу.

