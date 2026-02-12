#Казахстан в сравнении
События

Акимат Астаны порадовал жителей выгодным предложением

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
14 и 15 февраля 2026 года в Астане состоится очередная городская сельскохозяйственная ярмарка. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе столичного акимата.

По данным заявления ведомства, опубликованного в четверг 12 февраля, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров, а также производителей из различных регионов Казахстана.

"Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам".Пресс-служба акимата Астаны

Само мероприятие, как уточнили в акимате, пройдет с 10:00 до 19:00 по адресу: шоссе Алаш, 35б.

Акимат Алматы порадовал жителей хорошими новостями о продуктах

Не так давно мы рассказывали, из каких стран в Казахстан едут овощи и фрукты и что с ними происходит по дороге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
