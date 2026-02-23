#Референдум-2026
Общество

Жительница ЗКО терпела холод в доме и обморозила ноги до ампутации

Жительница ЗКО терпела холод в доме и обморозила ноги до ампутации, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 20:15 Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области сельчанка оказалась в реанимации после того, как замерзла в собственном доме. Из-за серьезности травм женщине предстоит ампутация стопы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", с начала года в больницы Западно-Казахстанской области с обморожениями поступили 24 человека. Больше всего случаев зарегистрировано в Жанибекском, Казталовском и Акжайыкском районах. Семеро пациентов были госпитализированы с тяжелыми формами обморожения.

"Жительница поселка получила обморожение обеих стоп из-за неисправной печи в доме. Сейчас она находится в реанимации из-за сопутствующей сердечной патологии и готовится к операции по ампутации стоп". Управление здравоохранения ЗКО

В облздраве привели разные примеры:

  • Мужчина заблудился и замерз в степи в Акжайыкском районе. Врачам пришлось ампутировать ему обе кисти и нижние конечности. Его уже выписали домой.
  • Еще один пациент без определенного места жительства поступил с обморожением обеих стоп и сопутствующим туберкулезом легких. Несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации.
  • Горожанин, который ремонтировал машину на морозе, получил обморожение обеих кистей – его удалось выписать без операции.
  • Другой житель уснул на улице в состоянии алкогольного опьянения и получил тяжелые обморожения стоп и кистей. В результате ему ампутировали обе кисти.
"Есть случаи, когда людям удается помочь без хирургического вмешательства. Так, один горожанин потерял сознание на улице на фоне высокого артериального давления и получил обморожение, но был выписан домой без операции".Управление здравоохранения ЗКО

По наблюдениям медиков, чаще всего в больницы с обморожениями попадают мужчины старше 50 лет, нередко – лица без определенного места жительства и люди, ведущие асоциальный образ жизни. Во многих случаях причиной становится употребление алкоголя.

Для сравнения: в 2025 году было зарегистрировано 12 случаев обморожений. В этом году отмечается рост тяжелых форм, что специалисты связывают прежде всего с суровыми погодными условиями и сильными морозами.

Медицинские работники в период холодов рекомендуют тепло одеваться, по возможности избегать дальних поездок на автомобиле в сильные морозы и сокращать время пребывания на улице.

При первых признаках обморожения необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью – лучше в первые же сутки. До обращения к врачу дома можно аккуратно согревать пораженные участки сухими теплыми компрессами, но не откладывать визит в медицинское учреждение.

Сильные морозы надвигаются на Казахстан. Резкое понижение температуры ожидается по всей стране. В такой опасный период важно быть готовым к экстремальным условиям. Zakon.kz узнал у травматолога, как вовремя распознать обморожение и что делать, чтобы избежать серьезных последствий.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
