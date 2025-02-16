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Спорт

Чемпион "Дакара" согласился на ампутацию ноги

Травма, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 23:55 Фото: Instagram/mathieu.baumel
Четырехкратный победитель ралли "Дакар" француз Матьё Бомель согласился на ампутацию ноги после тяжелой аварии, сообщает Zakon.kz.

28 января во время ралли Монте-Карло Бомель остановился у проезжей части, чтобы помочь участникам сломавшегося автомобиля. После этого его сбила другая машина. В результате гонщик получил серьезные травмы обеих ног, его вводили в искусственную кому.

"Могу сказать, что я чувствую себя лучше, но мне пришлось принять большое решение, самое сложное решение в моей жизни – об ампутации моей правой ноги", – сказал 49-летний Бомель.

По его словам, ему сделают карбоновый протез. Также ему предстоят еще операции на левой ноге и месяцы восстановления. Спортсмен надеется вернуться в строй к следующему "Дакару".

А капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин показал, как и с кем проходят его тренировки в Майами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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