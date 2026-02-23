#Референдум-2026
Общество

Минздрав усиливает контроль за вакцинацией и возвращает внезапные проверки

Вакцина на фоне медицинской маски , фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 01:19 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Казахстана возвращает практику проверок детских объектов без предварительного уведомления и запускает единую цифровую систему мониторинга вакцин, передает Zakon.kz.

Об этом 23 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства. По их данным, такое решение принято на фоне резкого сокращения инспекций: если в 2012 году было проведено 158 тысяч проверок, то к 2025 году их число снизилось до 440.

Такой спад ослабил систему прогнозирования угроз и привел к вспышкам инфекционных заболеваний. Для исправления ситуации вступил в силу закон, возвращающий особый госконтроль над учреждениями, где пребывают дети.

"Ключевым инструментом обеспечения безопасности станет масштабная цифровизация процесса вакцинации. После успешного пилота в Карагандинской области на всю республику будет масштабирован проект автоматизации "холодовой цепи". Система позволит в режиме реального времени отслеживать температурный режим хранения препаратов на всех уровнях – от складов до сельских поликлиник", – рассказали в Минздраве.

В ведомстве также добавили, что для прозрачности и борьбы с приписками в этом году создадут единый Центр иммунопрофилактики. Завершение цифровизации учета вакцин и интеграция систем позволят властям видеть реальный уровень иммунизации и оперативно устранять пробелы в охвате населения.

Ранее в Министерстве здравоохранения выступили с заявлением по поводу распространяющейся информации о прививках против кори.

Канат Болысбек
