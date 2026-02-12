Чудо в пустыне: в Аральское море возвращается вода

Из Кызылординской области поступают хорошие новости. Согласно последним данным, объемы в Малом Арале увеличились до 23 миллиардов кубических метров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Almaty.tv, через Аклакский гидроузел в настоящее время поступает 50 кубометров воды в секунду.

До конца года здесь обещают укрепить защитную дамбу и начать реализацию нового этапа проекта по спасению Северного Арала.

"Соленость воды значительно повысилась. Сейчас есть шанс для выживания рыбы. Надеюсь, что приток воды сохранится и будет таким же стабильным". Житель села Каратерен Азимбай Жолмырзаев

Еже один житель Торехан Дилжанов отмечает, что благосостояние сельчан напрямую зависит от моря.

"Все с надеждой ждут дальнейшего наполнения Арала", – сказал Дилжанов.

Стоит отметить, что ежегодно в Малом Арале добывается до 8 000 тонн рыбы.

Специалисты считают, что такого результата удалось достичь благодаря многолетней работе по сохранению моря. К примеру, в 2022 году началась реконструкция Кокаральской плотины. С завершением ремонта появится возможность стабильно обеспечивать море водой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая в Кызылорде озвучил проблему высыхающего Арала. Глава государства назвал решение этой проблемы задачей всего человечества.