Чудо в пустыне: в Аральское море возвращается вода
Как отмечено в публикации Almaty.tv, через Аклакский гидроузел в настоящее время поступает 50 кубометров воды в секунду.
До конца года здесь обещают укрепить защитную дамбу и начать реализацию нового этапа проекта по спасению Северного Арала.
"Соленость воды значительно повысилась. Сейчас есть шанс для выживания рыбы. Надеюсь, что приток воды сохранится и будет таким же стабильным".Житель села Каратерен Азимбай Жолмырзаев
Еже один житель Торехан Дилжанов отмечает, что благосостояние сельчан напрямую зависит от моря.
"Все с надеждой ждут дальнейшего наполнения Арала", – сказал Дилжанов.
Стоит отметить, что ежегодно в Малом Арале добывается до 8 000 тонн рыбы.
Специалисты считают, что такого результата удалось достичь благодаря многолетней работе по сохранению моря. К примеру, в 2022 году началась реконструкция Кокаральской плотины. С завершением ремонта появится возможность стабильно обеспечивать море водой.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая в Кызылорде озвучил проблему высыхающего Арала. Глава государства назвал решение этой проблемы задачей всего человечества.