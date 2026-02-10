#Казахстан в сравнении
Общество

В Астане готовятся к экологическому саммиту

Региональный экологический саммит, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 08:22 Фото: unsplash
С 22 по 24 апреля в Астане пройдет Региональный экологический саммит, сообщает Zakon.kz.

В рамках создания Международной водной организации и подготовки к саммиту министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Постоянным координатором ООН в Казахстане Саранго Раднарагча. Стороны договорились проработать вопросы организации мероприятий, касающихся водных ресурсов, и выработки совместных предложений.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили потенциальное сотрудничество в реализации инициатив президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению международного взаимодействия в сфере водных ресурсов. В частности:

  • инициативы главы государства по созданию Международной водной организации в структуре ООН;
  • создание в Казахстане Центра изучения водных проблем Шанхайской организации сотрудничества;
  • разработку Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию.
"В заключение министр пригласил г-жу Раднарагча принять участие в предстоящем заседании Координационного совета партнеров по развитию водного сектора Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно о возобновлении очистки каналов в Жамбылской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
