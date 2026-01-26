#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
События

В Казахстане нашли способ наполнить Северный Арал

море, закат, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 09:20 Фото: pixabay
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел встречу с постоянным представителем Всемирного банка. Стороны обсудили механизмы реализации совместных проектов, направленных на сохранение Северного Аральского моря и развитие водохозяйственной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 26 января 2026 года, ключевой темой стала вторая фаза проекта по сохранению Северного Арала, в рамках которой предусмотрена реконструкция Кокаральской плотины для повышения уровня воды в море.

В настоящее время разработка проекта находится на завершающей стадии.

Кроме того, ведется подготовка проекта по восстановлению ирригационных сетей Кызылординской области с внедрением элементов цифровизации и автоматизации.

"Реализация инициативы позволит повысить эффективность водопользования и направить сэкономленные водные ресурсы в Северное Аральское море", – уточнили в Минводы.

На данный момент проекты проходят государственную экспертизу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 09:20
Обмеление Каспия и Арала: Токаев предлагает спасать моря совместными усилиями
"Сохранение и восстановление Северного Арала – это не только экологическая, но и социальная и стратегическая задача. Именно поэтому данный проект имеет для нас особое значение", – отметил министр.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 09:20
Море возвращается: Северный Арал растет с опережением графика

22 января 2026 года стало известно, что в Жетысайском районе Туркестанской области впервые за более чем 40 лет проводится масштабная очистка магистральных оросительных каналов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Нуржан Нуржигитов остался министром водных ресурсов
19:34, 06 февраля 2024
Нуржан Нуржигитов остался министром водных ресурсов
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
10:09, 18 июля 2024
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море
14:29, 26 ноября 2024
Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: