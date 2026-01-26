В Казахстане нашли способ наполнить Северный Арал

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел встречу с постоянным представителем Всемирного банка. Стороны обсудили механизмы реализации совместных проектов, направленных на сохранение Северного Аральского моря и развитие водохозяйственной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 26 января 2026 года, ключевой темой стала вторая фаза проекта по сохранению Северного Арала, в рамках которой предусмотрена реконструкция Кокаральской плотины для повышения уровня воды в море.

В настоящее время разработка проекта находится на завершающей стадии.

Кроме того, ведется подготовка проекта по восстановлению ирригационных сетей Кызылординской области с внедрением элементов цифровизации и автоматизации.

"Реализация инициативы позволит повысить эффективность водопользования и направить сэкономленные водные ресурсы в Северное Аральское море", – уточнили в Минводы.

На данный момент проекты проходят государственную экспертизу.

"Сохранение и восстановление Северного Арала – это не только экологическая, но и социальная и стратегическая задача. Именно поэтому данный проект имеет для нас особое значение", – отметил министр.

22 января 2026 года стало известно, что в Жетысайском районе Туркестанской области впервые за более чем 40 лет проводится масштабная очистка магистральных оросительных каналов.