Пенсионеры Шымкента обиделись на местных полицейских

В Шымкенте полицейские запретили людям преклонного возраста включать музыку для утренней зарядки в парке "Металлург", сообщает Zakon.kz.

С обидой на стражей порядка они обратились в местный Instagram-паблик "Tvoy Shymkent". Со слов авторов обращения, на днях к ним подошли двое полицейских и попросили выключить музыку якобы из-за жалоб жителей близлежащих домов. Пенсионеры уверены, что звук небольшой колонки, которую они включают для ритма никак не может повлиять на уровень шума в квартирах.

Пресс-служба городского ДП оперативно отреагировала на публикацию, разместив в комментариях официальное сообщение.

"В соответствии с поступившим обращением сотрудники патрульной полиции незамедлительно прибыли на указанный адрес, так как реагирование на подобные сообщения входит в их прямые обязанности. На месте полицейские провели разъяснительную беседу, напомнив о требованиях законодательства в части соблюдения тишины в выходной день и недопустимости громкого воспроизведения музыки в утреннее время, после чего продолжили несение службы. Полиция призывает граждан соблюдать нормы общественного порядка и с уважением относиться к покою окружающих. Также отметим, что слушать музыку в общественных местах не запрещается при условии, если ее громкость никому не мешает и нет жалоб", – прокомментировали инцидент в комментариях.

Однако такое сообщение вызвало поток комментариев других Instagram-пользователей, вставших на сторону пенсионеров. Сначала горожане приводили свои доводы в пользу утренних зарядок в парке, затем упрекали действия полиции, а после стали отмечать аккаунт акима Шымкента.

За сутки пост набрал 1780 комментариев:

Фейерверки по ночам, значит, никому не мешают, а пенсионеры по утрам даже очень.

Дайте пенсионерам дожить в свое удовольствие!

Они же не мусорят в парке, не пьянствуют.

Все же спокойно реагируют на призыв к утренней молитве по громкоговорителю в мечети.

Нас опять хотят загнать по домам?

"В Китае пожилые люди собираются в парках и скверах с шести утра, громко включают музыку, поют и танцуют. И кажется ни одному китайцу не пришло бы в голову на это пожаловаться", – привели в пример комментаторы международный опыт.

