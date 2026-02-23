#Референдум-2026
События

В Казахстане обнаружены сотни новых источников воды

стакан, бутылка, вода, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 13:29 Фото: pexels
Более 700 новых родников обнаружены в Казахстане в ходе инвентаризации подземных вод. Это позволит усилить водообеспечение страны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации, Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология" проводит работы по инвентаризации всех родников на территории Казахстана.

По предварительным данным, на сегодняшний день определены 711 потенциальных родников.

"Кроме того, по фондовым и архивным материалам сформирована карта из 2772 родников на территории страны. Отметим, что родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов", – сказано в сообщении ведомства за 23 февраля 2026 года.

В Минводы также уточнили, что на сегодня в Казахстане разведано 4803 месторождения подземных вод для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей.

На государственном балансе числятся эксплуатационные запасы объемом 43,2 млн м³ в сутки, из которых на данный момент используются порядка 1,5 млн м³ в сутки, или 3,6%.

Чуть ранее мы рассказывали, что в Сарысуском районе Жамбылской области для обеспечения водой местных крестьянских хозяйств стартовала механическая очистка каналов после 10 лет простоя.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
