"Алматы Су" сообщило хорошую новость для абонентов холодной воды

Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" сегодня, 17 ноября 2025 года, выступила с важной информацией к потребителям холодной воды и канализации о возможности дистанционного оформления квитанций, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно их информации, жители Алматы могут самостоятельно: изменить количество зарегистрированных в жилье граждан;

оформить квитанцию "Алсеко" на имя владельца жилья. "Все действия можно выполнить онлайн, без посещения офисов коммунальных предприятий, через портал ialma.kz". Пресс-служба ГКП "Алматы Су" Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы Су Алматы (@almatysu_) Ранее специалисты рассказывали, что зафиксированные показания по прибору учета холодной воды можно передавать ежемесячно до 25-го числа месяца тремя способами.

