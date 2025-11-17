#АЭС в Казахстане
Общество

"Алматы Су" сообщило хорошую новость для абонентов холодной воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 11:16 Фото: pexels
Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" сегодня, 17 ноября 2025 года, выступила с важной информацией к потребителям холодной воды и канализации о возможности дистанционного оформления квитанций, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно их информации, жители Алматы могут самостоятельно:

  • изменить количество зарегистрированных в жилье граждан;
  • оформить квитанцию "Алсеко" на имя владельца жилья.
"Все действия можно выполнить онлайн, без посещения офисов коммунальных предприятий, через портал ialma.kz".Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Ранее специалисты рассказывали, что зафиксированные показания по прибору учета холодной воды можно передавать ежемесячно до 25-го числа месяца тремя способами.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
