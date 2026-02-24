#Референдум-2026
Общество

Казахстанец 54 года искал младшего брата и нашел его в Уральске

Братья, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 15:14 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В Уральске спустя 54 года разлуки встретились родные братья Аманбек и Жетписбай. Их разлучили в детстве после смерти матери. Четверых детей тогда отправили в детский дом в Актюбинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель руководителя Уральского центра оказания специальных социальных услуг Асемгуль Кашкинбаева рассказала, что сначала Аманбек воспитывался в Кушумском детском доме, а затем попал в центр, где живет уже 47 лет.

"Мы очень рады, что судьба нашего подопечного сложилась и он встретил своих родных". Заместитель руководителя Уральского центра оказания специальных социальных услуг Асемгуль Кашкинбаева

По словам Жетписбая Касмуханова – старшего из братьев, после смерти матери он вместе с братьями и сестрой оказался в детском доме. Отец тяжело болел и часто находился в больнице. Когда Аманбека перевели в Уральск, ему было три года, а Жетписбаю – девять. Позже Аманбека из-за проблем со здоровьем перевели в другое учреждение в Уральске, и связь между братьями оборвалась. Все эти годы Жетписбай пытался его найти. Поиски осложнялись тем, что фамилии детей изменили. Мужчина обращался в разные инстанции и даже в телепередачу "Жди меня", но безрезультатно. В поисках родственника он объездил почти весь запад Казахстана.

"Я всегда мечтал найти брата, помнил о нем и не забывал никогда. После армии приступил к активным поискам. Был в разных учреждениях, но не мог отыскать его. Но как-то супруга, работающая медиком, вышла на след Аманбека через программу "Даму мед". Там же высветилось учреждение, в котором он находился. Проверив документы, директор центра сообщил радостную новость, что мой младший брат нашелся. На следующий день я уже приехал в Уральск и впервые за 54 года смог обнять родную душу", – рассказал Жетписбай Касмуханов.
Сегодня, 24 февраля 2026 года, Жетписбай приехал в центр уже не один, а вместе с супругой, братом и сестрой. Здесь и состоялась первая встреча родственников спустя более чем полвека.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Сейчас Жетписбай оформляет документы, чтобы забрать младшего брата к себе. Аманбек признан недееспособным, поэтому для его переезда необходимо оформить опекунство и пройти решение специальной комиссии.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

По словам сотрудников центра, младший Аманбек все это время помнил о брате и часто рассказывал о нем окружающим. Их родственники рассчитывают, что остаток жизни братья проведут вместе.

Карина Адильбекова
