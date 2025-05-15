Дело Шерзата Полата: младший из братьев Токтаубаевых дал показания в суде

По делу Шерзата Полата на скамье подсудимых находятся родные братья Токтаубаевы. Младший – Азамат рассказал, почему поехал в магазин "Камажай" в день трагедии, сообщает Zakon.kz.

15 мая 2025 года Азамат Токтаубаев – родной младший брат Нурбола Токтаубаева, допрошен в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу об обстоятельствах.

"3 октября 2024 года ночью я был дома. Шынгыз Белгожаев приехал ко мне. Мне нужно было в аптеку, я попросил свозить туда. Тогда позвонил Нуркияс и сказал, что сидит в кафе, мы решили заехать и поздороваться. Там я увидел родного брата Нурбола. Через 20 минут его уже не было. Мы возвращались. Шынгыз сказал и я не правильно понял, и подумал, что Нурбола избили. Чтобы выяснить, что произошло, приехали в магазин". Азамат Токтаубаев

По его словам, за рулем находился Шынгыз Белгожаев, также с ним были Нуркияс Ильясов, Равиль Сакиев и две девушки. Когда они приехали, у магазина стояла группа парней – около восьми человек.

"Я поздоровался со всеми, спокойно, с улыбкой. Дархан стоял в крови. Спросил, что произошло, он коротко ответил – ударили. В магазине увидел Дидара Калиахмета, которого года три не встречал. Решил поздороваться с ним, зашел. Мы с ним разговаривали. Как услышали, что на улице драка началась, выбежали и увидели, что у Каржаубая Нурымова был нож. Я сказал: "Брат, брось нож, зачем это нужно". Тогда раздался громкий звук стрельбы. Я и Каржаубай сильно испугались. Я спрятался за авто. Переживал за брата. Первая пуля прошла мимо меня в сторону мясной лавки. Во второй раз стрельнули в парней". Азамат Токтаубаев

По его словам, из-за того, что было темно, он не разобрал кто с кем дрался. А когда побежал в их сторону, на земле заметил телефон. К слову, Азамата Токтаубаева обвиняют не только в хулиганстве, но и краже.

"Я поднял его с мыслью, что наши выронили. Тогда Нуркияс с ружьем подбежал и сказал: "Уходим". Я сел в машину и мы уехали. Подумал, что кого-то застрелили. На остановке у магазина я у парней и девушек спрашивал не их ли это телефон. В материалах дела пишут, что он найден в машине, однако это не так, я его отдал сотрудникам полиции во время задержания со словами, что нашел у мясной лавки". Азамат Токтаубаев

Также Азамат Токтаубаев попросил суд изучить видео с очной ставки и заявил, что не возражает, если СМИ покажут его лицо.

Ранее в суде Нурбол Токтаубаев рассказал, как оказался втянут в разборки с Шерзатом Полатом. Также 15 мая 2025 года участники процесса посмотрели на видео, что происходило внутри магазина в Талгаре.

Судья по делу Шерзата Полата призвал блогеров и сетевых комментаторов воздержаться от провокационных действий.