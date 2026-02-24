В Астане из-за мороза изменили формат обучения
Фото: freepik
В Астане 25 февраля 2026 года из-за неблагоприятной погоды учеников некоторых классов перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в Управлении образования Астаны.
"В связи с ухудшением погодных условий (понижением температуры воздуха) 25 февраля 2026 года учащиеся 0-9-х классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сильные осадки и шторм накроют часть Казахстана.
