Общество

В Астане из-за мороза изменили формат обучения

в Астане из-за мороза изменили формат обучения, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 19:51 Фото: freepik
В Астане 25 февраля 2026 года из-за неблагоприятной погоды учеников некоторых классов перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Управлении образования Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий (понижением температуры воздуха) 25 февраля 2026 года учащиеся 0-9-х классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сильные осадки и шторм накроют часть Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
