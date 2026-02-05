#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Происшествия

Авиация МЧС спасла будущую маму из отдаленного села

Вертолет МЧС РК, вертолеты МЧС РК, специальная техника МЧС РК, спецтехника МЧС РК, авиация МЧС РК, авиапарк МЧС РК, спасатель, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 18:53 Фото: akorda.kz
Пилоты "Казавиаспас" вместе с врачами санитарной авиации организовали срочный перелет, чтобы доставить будущую маму, нуждавшуюся в неотложной медицинской помощи, из отдаленного села Акжар Тарбагатайского района в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Управляли вертолетом опытные пилоты – Сергей Пинигин и Азамат Кабден. Благодаря слаженной работе экипажа и медиков перелет прошел успешно, и пациентка 1990 года рождения была благополучно доставлена в больницу для оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в отдаленном селе Гусаковка Айыртауского района Северо-Казахстанской области 16-летняя школьница была экстренно госпитализирована после отравления уксусной эссенцией. Девочку доставили санавиацией в областную детскую больницу Петропавловска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Девятилетнюю девочку экстренно эвакуировали на вертолете из села в Усть-Каменогорск
21:40, 02 октября 2025
Девятилетнюю девочку экстренно эвакуировали на вертолете из села в Усть-Каменогорск
Беременную экстренно доставили вертолетом МЧС к врачам в Усть-Каменогорске
18:45, 12 февраля 2025
Беременную экстренно доставили вертолетом МЧС к врачам в Усть-Каменогорске
Младенца экстренно доставили вертолетом в Кокшетау
20:30, 03 февраля 2026
Младенца экстренно доставили вертолетом в Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: