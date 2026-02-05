Авиация МЧС спасла будущую маму из отдаленного села

Пилоты "Казавиаспас" вместе с врачами санитарной авиации организовали срочный перелет, чтобы доставить будущую маму, нуждавшуюся в неотложной медицинской помощи, из отдаленного села Акжар Тарбагатайского района в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Управляли вертолетом опытные пилоты – Сергей Пинигин и Азамат Кабден. Благодаря слаженной работе экипажа и медиков перелет прошел успешно, и пациентка 1990 года рождения была благополучно доставлена в больницу для оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в отдаленном селе Гусаковка Айыртауского района Северо-Казахстанской области 16-летняя школьница была экстренно госпитализирована после отравления уксусной эссенцией. Девочку доставили санавиацией в областную детскую больницу Петропавловска.