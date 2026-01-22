Стали известны подробности стрельбы по сотруднику правоохранительных органов в Астане

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 22 января 2026 года на брифинге в Сенате рассказал подробности инцидента, в ходе которого по сотруднику правоохранительных органов была открыта стрельба в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы МВД рассказал, что полицейский, находясь вне службы, увидел на улице вооруженного человека и принял меры по его задержанию и обезвреживанию.

"Нападавший успел нанести огнестрельные ранения в область спины, в результате чего сотрудники получили травмы и в настоящее время проходят лечение. В первые дни они находились в реанимации. После обезвреживания подозреваемый был задержан. В настоящее время по санкции суда он находится под стражей за совершение покушения на убийство", – сказал Санжар Адилов.

Он также сообщил, что полицейский не был знаком с подозреваемым. В момент происшествия сотрудник находился за рулем, остановился и принял меры по его задержанию. Помимо этого, журналисты уточнили, что в социальных сетях обсуждали, что лежало под головой у подозреваемого при задержании, была ли это подушка.

"Мы об этом говорили. По видео в момент задержания изымались у него оружие, более того, произведен личный обыск. Это была зима, понимаем, что проводятся следственные действия. Всегда мы применяем одежду, средства, которые в данном случае помогают. Я думаю, это было в интересах жизни и здоровья подозреваемого, который впоследствии был госпитализирован и взят под стражу", – дополнил Санжар Адилов.

Ранее в сети появилось видео задержания подозреваемого.