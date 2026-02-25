#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

Намеренное заражение ВИЧ: полиция устанавливает причастность других лиц

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 12:55 Фото: unsplash
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 25 февраля 2026 года прокомментировал ситуацию с намеренным заражением ВИЧ в Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов напомнил, что Управлением по борьбе с организованной преступностью по Атырауской области установлен факт умышленного заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) одним из жителей региона.

"Он признан подозреваемым и с санкции суда взят под стражу на два месяца. Расследование продолжается. В настоящее время мы проводим следственно-оперативные мероприятия и устанавливаем причастность других лиц", – резюмировал он.

24 февраля 2026 года в Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что задержаны двое граждан 23 и 28 лет, которые, зная о наличии у них ВИЧ-инфекции и состоя на специализированном медицинском учете с декабря 2025 года, продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс-персон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Убийство семьи в Атырауской области: дочь убитых тоже признана подозреваемой
13:07, 25 февраля 2026
Убийство семьи в Атырауской области: дочь убитых тоже признана подозреваемой
Новые подробности о смертельном ДТП в Астане: подозреваемый задержан, уголовное дело на стадии завершения
12:37, 25 февраля 2026
Новые подробности о смертельном ДТП в Астане: подозреваемый задержан, уголовное дело на стадии завершения
Секс-рабство школьницы в Кызылорде – полиция продолжает допросы
12:38, 01 октября 2025
Секс-рабство школьницы в Кызылорде – полиция продолжает допросы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: