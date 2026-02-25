Намеренное заражение ВИЧ: полиция устанавливает причастность других лиц

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 25 февраля 2026 года прокомментировал ситуацию с намеренным заражением ВИЧ в Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов напомнил, что Управлением по борьбе с организованной преступностью по Атырауской области установлен факт умышленного заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) одним из жителей региона.

"Он признан подозреваемым и с санкции суда взят под стражу на два месяца. Расследование продолжается. В настоящее время мы проводим следственно-оперативные мероприятия и устанавливаем причастность других лиц", – резюмировал он.

24 февраля 2026 года в Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что задержаны двое граждан 23 и 28 лет, которые, зная о наличии у них ВИЧ-инфекции и состоя на специализированном медицинском учете с декабря 2025 года, продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс-персон.