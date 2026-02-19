Еще один приговор за сталкинг в Алматы: полиция обратилась к гражданам

В Алматы мужчина систематически преследовал бывшую сожительницу. Его признали виновным в совершении действий сталкинга и вынесли приговор. Подробнее об этом 19 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, мужчина на протяжении месяца систематически преследовал и терроризировал свою бывшую сожительницу: выслеживал ее, отправлял угрозы, навязывал контакт и создавал угрозу ее безопасности.

Потерпевшая обратилась в полицию в Турксибском районе, где было возбуждено уголовное дело.

"Суд признал действия мужчины противоправными и назначил наказание в виде 100 часов обязательных общественных работ". Пресс-служба ДП Алматы

Начальник Управления полиции Турксибского района Думан Аухадиев отметил важность применения новой нормы и необходимость осознания гражданами уголовной ответственности за сталкинг.

"Сталкинг – это не мелкое нарушение, а уголовно наказуемое деяние, которое создает реальную угрозу жизни и безопасности человека. Мы призываем всех граждан не оставлять такие действия без реакции: своевременное обращение в полицию позволяет пресечь противоправное поведение и защитить себя", – подчеркнул он, обращаясь к казахстанцам.

Аухадиев добавил, что своевременное обращение потерпевших и эффективная работа полиции позволяют минимизировать угрозу и привлечь виновных к ответственности.

12 февраля 2026 года сообщалось, что в Алматы вынесли один из первых судебных приговоров по статье "Сталкинг", введенной в Уголовный кодекс для защиты людей от навязчивого преследования и психологического давления.