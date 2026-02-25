"Казахтелеком" меняет стратегию: от оператора связи к ИИ-провайдеру

АО "Казахтелеком" объявляет о переходе к новой стратегической модели, в центре которой находится развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Компания формирует в Казахстане полноформатную экосистему, которая позволит государственным органам, бизнесу и международным технологическим компаниям размещать, обучать и масштабировать ИИ-системы в едином окне сервиса, закрепляя за собой роль one-stop shop провайдера в области цифровой инфраструктуры.

Фото: АО "Казахтелеком"

Одним из ключевых достижений 2025 года стал запуск суперкомпьютера Al-Farabium, крупнейшего GPU-кластера в регионе, в составе которого функционируют 400 графических процессоров NVIDIA H200, 50 серверов HGX и шесть петабайт высокопроизводительного хранилища данных. Кластер вошел в международный топ-200 суперкомпьютеров и уже применяется для задач глубокого обучения, обработки больших данных и разработки ИИ-моделей.

Фото: АО "Казахтелеком"

Кроме этого, компания приступила к реализации стратегического проекта "Долина центров обработки данных", крупнейшего в Центральной Азии кампуса вычислительных мощностей.

В городе Экибастуз Павлодарской области на территории более 400 гектаров создается передовая инфраструктура со стартовой мощностью порядка 300 мегаватт (МВт) с возможностью последующего поэтапного расширения до 1 гигаватта (ГВт). Это позволит Казахстану уверенно войти в число мировых хабов обработки данных.

Фото: АО "Казахтелеком"

Проект включает строительство ЦОДов в 4 этапа по 50 МВт каждый, а также полностью подготовленную Greenfield-зону мощностью до 100 МВт для привлечения международных hyperscalers и BigTech компаний, включая Google, Amazon, Microsoft и Nvidia.

Фото: АО "Казахтелеком"

Инфраструктура будет соответствовать мировым стандартам Tier III, а коэффициент энергоэффективности составит PUE 1.25. Уже начата работа по обеспечению минимальных сетевых задержек до европейских центров обмена трафиком с учетом требования hyperscale компаний. В целом, "Долина ЦОДов" привлечет в экономику страны инвестиции и создаст новые высококвалифицированные рабочие места, став локомотивом цифровой трансформации региона.

Дополнительно развиваются проекты по применению дронов и видеоаналитики для мониторинга инфраструктуры.

Фото: АО "Казахтелеком"

АО "Казахтелеком" системно работает над развитием оптической инфраструктуры и альтернативных маршрутов передачи данных, созданием благоприятных условий для зарубежных технологических компаний, что в перспективе позволит стране стать одним из ключевых ИИ-хабов Евразии.

"AI – это новый стратегический драйвер развития "Казахтелекома". Мы создаем инфраструктуру, которая позволит Казахстану войти в число ведущих цифровых хабов региона. От суперкомпьютера до Долины ЦОДов мы формируем полный цикл сервисов, необходимых для роста ИИ-экономики", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.