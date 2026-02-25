Сталкер преследовал женщину четыре месяца в Семее

В Семее мужчину приговорили к общественным работам за четырехмесячное преследование женщины. Об этом 25 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай, передает Zakon.kz.

По материалам дела, 31-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев терроризировал местную жительницу навязчивым вниманием. Несмотря на категорические отказы от общения, он в течение четырех месяцев систематически звонил и писал потерпевшей.

Мужчина преследовал женщину по пути домой и на работу, а также пытался выйти на контакт через ее родственников. Даже после блокировки в мессенджерах он продолжал попытки давления, постоянно меняя абонентские номера.

"После регистрации фактов преследования уголовное дело было направлено в суд в кратчайшие сроки – в течение суток. В ходе судебного разбирательства вина подсудимого была доказана". Пресс-служба ДП области Абай

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ. Кроме того, в отношении осужденного установлены особые требования к поведению сроком на 10 месяцев.

Ранее вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 25 февраля 2026 года высказался о наказании за сталкинг в Казахстане.