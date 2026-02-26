Прописку за деньги прикрыли в Павлодарской области

В Павлодарской области накрыли сеть "резиновых" квартир, сообщает Zakon.kz.

В "резиновых" квартирах по одному адресу числились десятки людей, которые на самом деле там не жили. Об этом передает телеканал "Almaty.tv".

Всего проверка показала 313 нарушений миграционного законодательства. Среди нарушителей:

275 человек, которые проживали без регистрации;

37 случаев фиктивной прописки.

Под удар попали и владельцы квартир. К примеру, 15 собственников получили штрафы за регистрацию 15 и более человек. Полиция также обнаружила объявления в интернете с предложением "купить" прописку за деньги.

"В отношении собственников жилья, допустивших нарушение требований миграционного законодательства, были составлены административные материалы и наложены административные взыскания в виде штрафов от 10 месячных расчетных показателей", – рассказала старший инспектор по особым поручениям Управления миграционной службы Кристина Анциферова.

