Общество

Прописку за деньги прикрыли в Павлодарской области

Прописка в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 06:25 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области накрыли сеть "резиновых" квартир, сообщает Zakon.kz.

В "резиновых" квартирах по одному адресу числились десятки людей, которые на самом деле там не жили. Об этом передает телеканал "Almaty.tv".

Всего проверка показала 313 нарушений миграционного законодательства. Среди нарушителей:

  • 275 человек, которые проживали без регистрации;
  • 37 случаев фиктивной прописки.

Под удар попали и владельцы квартир. К примеру, 15 собственников получили штрафы за регистрацию 15 и более человек. Полиция также обнаружила объявления в интернете с предложением "купить" прописку за деньги.

"В отношении собственников жилья, допустивших нарушение требований миграционного законодательства, были составлены административные материалы и наложены административные взыскания в виде штрафов от 10 месячных расчетных показателей", – рассказала старший инспектор по особым поручениям Управления миграционной службы Кристина Анциферова.

Ранее житель Павлодара потерял глаз после конфликта с соседом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
