Полицейский пытался застрелиться в Павлодарской области

В Сети появилась информация о том, что 29 июня 2024 года полицейский из Павлодарской области совершил попытку самоубийства, сообщает Zakon.kz.

В Региональном департаменте полиции подтвердили инцидент.

"Сейчас сотрудник полиции находится в реанимации. По данному факту проводится расследование. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", – рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Сафуан Жампейсов.

24 июня похожий случай произошел в ЗКО, где полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия на КПП в здании областного Департамента полиции. Он скончался через три дня, не приходя в сознание. По данному факту проводится расследование по ч. 1 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".