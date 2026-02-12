Выстрел в упор: житель Павлодара потерял глаз после конфликта с соседом

В Павлодаре мужчина лишился глаза после выстрела из травматического пистолета в упор. Жуткая история началась с конфликта соседей в общежитии, сообщает Zakon.kz.

По информации irbistv.kz, инцидент начался с обычной ссоры в одном из общежитий Павлодара. Двое мужчин повздорили, однако на этом история не закончилась. Один из участников конфликта рассказал о случившемся своему знакомому, проживающему в Алматы, и последний решил вмешаться.

По данным следствия, 10 марта 2025 года алматинец приехал в Павлодар с единственной целью – "разобраться" с обидчиком друга. При себе у него был травматический пистолет. Мужчина дождался удобного момента и постучал в комнату потерпевшего.

"Целенаправленно находясь на небольшом расстоянии, произвел выстрел в область головы, отчего тот упал, и уходя произвел второй выстрел в область ягодиц последнего", – сообщил 11 февраля 2025 года Ерсын Зайтым, прокурор управления прокуратуры Павлодарской области.

Пуля попала пострадавшему в правый глаз. Несмотря на проведенную операцию, зрение восстановить не удалось – мужчина полностью ослеп на один глаз.

Уголовное дело в суде первой инстанции рассмотрели по факту "Покушение на убийство" и назначили 8 лет лишения свободы. Осужденный подал на апелляцию, и коллегия постановила наказание смягчить.

"Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области от 24 сентября 2025 года изменить. Переквалифицировать действия осужденного со статьи 24, ч. 3, 99, ч. 1, УК на статью 106, ч. 1, УК и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы", – огласили постановление в павлодарском областном суде.

Стоит отметить, видеть правым глазом мужчина никогда не сможет. Вместе с тем ранее ему присвоили инвалидность третьей группы. Еще в молодости он попал в ДТП и лишился ноги. До этого трудился на стройках, в том числе сварщиком. Теперь и этим не может заниматься.

