Снегопад снова обрушится на Алматы: мегаполис накроет волна осадков

В Алматы затяжные осадки и похолодание обратили мегаполис в суровую зимнюю реальность. Несмотря на то, что весна должна наступить уже в воскресенье, город занесло снегом. Синоптики рассказали Zakon.kz, почему вновь ожидается ухудшение погоды.

В Алматы уже вторые сутки идет снег. Город накрыло похолодание: на улицах слякоть, временами налетают порывы ветра, а местами образуется гололед.

По прогнозу синоптиков, осадки будут усиливаться – ожидаются сильный снег и ледяной дождь. Температура постепенно понизится, а к 28 февраля ночью столбики термометров опустятся до -9°С.

Фото: Zakon.kz

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев поделился информацией о штормовом предупреждении на ближайшие сутки.

"26 февраля ночью на севере Алматинской области временами ожидается сильный снег. Днем на юге, в предгорных районах области временами сильные осадки (ледяной дождь, снег). В горных районах области также прогнозируется сильный снег. На севере, юге, в предгорных, горных районах области временами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, на севере, юге, в предгорных, горных районах области порывы 15-20, временами 24-29 м/с", – сказал синоптик.

В Алматы 26 февраля днем временами ожидаются сильные осадки – ледяной дождь, снег. Временами туман, гололед. Ветер западный, временами порывы 15 м/с.

В Конаеве 26 февраля временами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

Фото: Zakon.kz

Утром 25 февраля горожане проснулись и увидели последствия непогоды. За несколько часов Алматы оказался под плотным слоем пушистого снега, что заметно осложнило дорожную обстановку.

Из-за интенсивных осадков видимость на некоторых участках улиц снизилась, проезжая часть быстро покрылась снежной кашей.

Фото: Zakon.kz

Движение транспорта с раннего утра было затруднено. Даже на проспекте Абая из-за внушительного слоя снега образовалась плотная вязкая масса.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Некоторые водители даже после уборки снежной массы сообщали о скользком покрытии и увеличении тормозного пути.

Фото: Zakon.kz

Коммунальные службы приступили к расчистке дорог и тротуаров, однако продолжающийся снегопад затрудняет оперативную уборку. Пешеходам также приходится быть особенно внимательными – свежий снег местами скрывает наледь.

Фото: Zakon.kz

Водителям и пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность из-за опасных условий на дорогах и тротуарах.

Материал по теме Гололед и травмы: какую обувь выбрать, чтобы не упасть

По данным властей города, мощный снегопад в южной столице принес 17 см осадков за сутки.

Согласно данным синоптиков на 09:00 по времени Астаны, 25 февраля высота снежного покрова в Алматы в среднем по мегаполису составила 17 см. На метеостанции Алматы АМЦ (вблизи аэропорта) зафиксировано 12 см снега, при этом прирост за сутки составил 11 см. На станции Алматы ОГМС высота снежного покрова достигла 24 см (+21 см). В районе Каменского плато – 32 см, прирост составил 19 см. В горной зоне показатели значительно выше. На МС Шымбулак высота снега достигла 90 см (+16 см), на Большом Алматинском озере – 106 см (+28 см), а на станции Мынжилки – 96 см, где зафиксирован наибольший прирост – сразу 40 см.

Круглосуточно на улицы города вышли более 2,7 тыс. коммунальщиков.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В связи с тем, что в ближайшие три дня на территории Алматинской области сохраняется неустойчивый характер погоды, будут идти осадки, временами сильные, а также усилится ветер, жителям Алматы и региона рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности, по возможности ограничить дальние поездки и учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании маршрутов.