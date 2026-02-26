#Референдум-2026
События

Главный полицейский Мангистау и врач спасли иностранца с критическим давлением 220 в самолете

глава ДП, врач, пассажир, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 11:24 Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Мангистауской области рассказали необычную историю спасения 45-летнего иностранца на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау. Как оказалось, мужчине помогли врач и главный полицейский Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Все это произошло 23 февраля 2026 года.

Сам глава ДП Мангистауской области Сагындык Аяганов рассказывает, что заметил, как мужчине стало плохо – он начал падать в проходе самолета. Сразу же среди пассажиров стали искать врача.

"Я возвращался в Актау из трудового отпуска тем же рейсом. К счастью, врач откликнулся. Я всегда ношу с собой аспирин и предложил его пассажиру. До посадки самолета мы контролировали его состояние".Сагындык Аяганов

Медицинскую помощь же оказала врач Турсын Чуйшбаева. По ее словам, артериальное давление у мужчины поднялось до 220/110 мм рт. ст.

"Мы дали необходимые препараты, подключили кислород и стабилизировали состояние пациента. К моменту посадки в Актау давление удалось снизить до 135/85. Пассажир жаловался на сильную головную боль в височной области. Среди пассажиров нашлись каптоприл и аспирин. Как выяснилось, месяц назад на родине он уже был госпитализирован с аналогичным состоянием, однако не полностью соблюдал рекомендации врачей. Людям с хроническими заболеваниями при поездках важно иметь при себе необходимые медикаменты", – подчеркнула врач.

После посадки в Актау мужчину госпитализировали. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

В конце 2025 года мы рассказывали аналогичную историю. Тогда министр здравоохранения Акмарал Альназарова на борту самолета, следовавшего из Астаны в Алматы, оказала помощь пассажиру.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
