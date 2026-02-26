Хорошие новости озвучили для занятых казахстанцев по оформлению документов

В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" сегодня, 26 февраля 2026 года, подробно рассказали о сервисе "Персональный менеджер", который работает во всех ЦОНах, включая специализированные центры, а также доступен с выездом на дом, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют, что для получения услуги достаточно обратиться на стойку регистрации в любом центре обслуживания населения (ЦОН) или специализированном центре, и менеджер поможет на каждом этапе получения необходимой услуги: от подачи заявления до получения документов.

Стоимость услуги:

в обычных ЦОНах – 5 697 тенге;

в специализированных центрах – 6 306 тенге;

выезд на дом – 7 447 тенге

"Подать заявку можно на сайте госкорпорации в разделе "Услуги для граждан" или через контакт-центр 1414. После подтверждения с клиентом свяжется оператор для согласования деталей". Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Стоит отметить, что этот сервис особенно востребован у родителей с маленькими детьми, предпринимателей, пожилых людей и граждан с плотным графиком.

