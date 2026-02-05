#Казахстан в сравнении
События

Казахстанцам сообщили хорошую новость по онлайн-заказам "зеркальных" и "желаемых" госномеров

Автоцон, госномера для автомобилей, вип-номера, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, номера машин, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 11:27 Фото: gov4c.kz
В НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" 5 февраля рассказали о новой услуге в мобильном приложении ЦОН, сообщает Zakon.kz.

Речь о сервисе онлайн-заказа "зеркальных" и "желаемых" номерных знаков, который дает возможность оформить заявку, не выходя из дома.

"Процесс занимает всего несколько минут: пользователь указывает номер и серию в приложении ЦОН, регион определяется автоматически по месту прописки заявителя, и система сразу показывает статус выбранной комбинации, свободна она или уже занята. При положительном результате можно сразу перейти к оплате и выбрать удобное отделение для получения готового номера. Если выбранная комбинация уже занята, система уведомит об этом и предложит ввести другой вариант", – рассказали в "Правительстве для граждан".

Ранее на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile запустили услугу по онлайн-получению государственного регистрационного номерного знака.

А в начале 2026 года автомобилистам дали возможность самостоятельного выбора госномера. Чем казахстанцы массово решили воспользоваться.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
