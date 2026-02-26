Лютый холод до -33°С в Астане и снегопады с ветром в Алматы: прогноз на 27 февраля – 1 марта

Жителям Алматы, Астаны и Шымкента предоставили очередной прогноз погоды. В нем можно узнать данные РГП "Казгидромет" по трем крупнейшим городам страны на 27, 28 февраля и 1 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 27 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -31-33°С, днем -19-21°С.

28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -15-17°С.

1 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -13-15°С. Прогноз погоды по Алматы 27 февраля: облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед. Временами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем -2°С.

28 февраля: облачно, временами снег, ночью сильный снег. Ночью и утром туман, гололед. Порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -3-5°С.

1 марта: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -3-5°С. Материал по теме "Простите и верните солнце!": жительница Алматы извинилась перед северянами за +23°С Прогноз погоды по Шымкенту 27 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.

28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.

1 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +9+11°С. Материал по теме Снег, гололед и метель: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг Тем временем о том, какой будет погода с 26 по 28 февраля 2026 года по всей стране, можно узнать по этой ссылке.

