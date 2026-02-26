#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

Лютый холод до -33°С в Астане и снегопады с ветром в Алматы: прогноз на 27 февраля – 1 марта

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 14:48 Фото: Zakon.kz
Жителям Алматы, Астаны и Шымкента предоставили очередной прогноз погоды. В нем можно узнать данные РГП "Казгидромет" по трем крупнейшим городам страны на 27, 28 февраля и 1 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 27 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -31-33°С, днем -19-21°С.
  • 28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -15-17°С.
  • 1 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -13-15°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 27 февраля: облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед. Временами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем -2°С.
  • 28 февраля: облачно, временами снег, ночью сильный снег. Ночью и утром туман, гололед. Порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -3-5°С.
  • 1 марта: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -3-5°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 14:48
"Простите и верните солнце!": жительница Алматы извинилась перед северянами за +23°С

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 27 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.
  • 28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.
  • 1 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +9+11°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 14:48
Снег, гололед и метель: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг

Тем временем о том, какой будет погода с 26 по 28 февраля 2026 года по всей стране, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С
17:36, Сегодня
Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С
Мороз до -27°C в Астане, снегопад в Алматы и метель в Шымкенте: обновленный прогноз на три дня
15:26, 19 декабря 2025
Мороз до -27°C в Астане, снегопад в Алматы и метель в Шымкенте: обновленный прогноз на три дня
Тепло до 27°С, снег и грозы: синоптики обновили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
16:53, 14 апреля 2025
Тепло до 27°С, снег и грозы: синоптики обновили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: