Тепло до 27°С, снег и грозы: синоптики обновили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

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Метеорологи РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды с 15 по 17 апреля 2025 года по трем крупнейшим городам страны. По их данным, ожидается капризная середина месяца. Пока жителей Астаны ждет снег, то в Шымкенте потеплеет до 27 градусов, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 15 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С.

16 апреля: переменная облачность, в первой половине ночи осадки (дождь, снег). Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.

17 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С. Прогноз погоды по Алматы 15 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.

16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.

17 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С. Прогноз погоды по Шымкенту 15 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Утром и днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +19+21°С.

17 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С. Материал по теме Заморозки и шквал: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение С прогнозом погоды на три дня по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

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