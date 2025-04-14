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Общество

Тепло до 27°С, снег и грозы: синоптики обновили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

погода, Астана, Алматы, Шымкент, погода, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 16:53 Фото: pexels
Метеорологи РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды с 15 по 17 апреля 2025 года по трем крупнейшим городам страны. По их данным, ожидается капризная середина месяца. Пока жителей Астаны ждет снег, то в Шымкенте потеплеет до 27 градусов, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 15 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С.
  • 16 апреля: переменная облачность, в первой половине ночи осадки (дождь, снег). Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.
  • 17 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.
  • 16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.
  • 17 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
  • 16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Утром и днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +19+21°С.
  • 17 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 16:53
Заморозки и шквал: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

С прогнозом погоды на три дня по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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