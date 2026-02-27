Минобороны РК опровергло фейк о пролетах самолетов через Казахстан

В социальных сетях рассылают видеоролик с якобы официальным заявлением министра обороны Даурена Косанова относительно пролетов воздушных судов через воздушное пространство Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По этому поводу с официальным заявлением выступили в ведомстве и прояснили ситуацию.

В пресс-службе Министерства обороны (МО) опубликовали сообщение в Telegram-канале и уточнили, что данный видеоматериал является фальсификацией.

"Видео сгенерировано с использованием технологий искусственного интеллекта (deepfake), голос смонтирован на основе ранее записанных публичных выступлений. Распространяемая информация не соответствует действительности и не отражает официальную позицию оборонного ведомства". Пресс-служба МО РК

Также в ведомстве настоятельно призвали как представителей средств массовой информации, так и пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сведения и доверять только официальным источникам.

"Распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Казахстана", – напомнили в МО.

13 февраля 2026 года в МО выступали с другим важным предупреждением. Оно касалось незаконности услуг по "освобождению от армии".

