Общество

Минобороны Казахстана выступило с заявлением об освобождении от воинской службы

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 14:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пресс-служба Министерства обороны (МО) Казахстана 13 февраля 2026 года выступила с важным предупреждением о незаконности услуг по "освобождению от армии" и разъяснила порядок призыва, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным данным ведомства, в социальных сетях распространяется реклама услуг по так называемому "освобождению от армии" или получению "белого билета".

В этой связи Министерство обороны незамедлительно разъясняет:

"Решение об отсрочке или освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией на основании законодательства Казахстана".

Также отмечено, что юридические консультации по вопросам призыва являются законными.

"Вместе с тем подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные незаконные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников".Пресс-служба МО РК

В ведомстве настоятельно призывают граждан не участвовать в сомнительных схемах и не поддаваться на уловки так называемых "помощников военкоматов", которые якобы гарантируют "решение вопроса" через местные органы военного управления (военкоматы) или медицинские комиссии, вводя граждан в заблуждение.

Далее говорится, что воинская служба является конституционным долгом гражданина.

"Срочная служба предоставляет реальные возможности: получение образовательных льгот и грантов, приобретение профессиональных навыков, укрепление физической подготовки. Это школа дисциплины, ответственности и мужества".Пресс-служба МО РК

Кроме того, в период прохождения службы и в течение двух месяцев после увольнения для военнослужащих срочной службы действует механизм кредитных каникул.

Гражданам, выслужившим установленный срок, предоставляются образовательные льготы, включая приоритетное право на получение места в студенческом общежитии. Также предусмотрена возможность получения гранта на обучение в вузе без сдачи ЕНТ. На сегодняшний день сертификаты на бесплатное обучение в вузах страны выданы более 9 тысячам казахстанцев, прошедшим срочную воинскую службу.

Стоит уточнить, что призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в соответствии с указами президента и действующим законодательством.

За его организацию отвечают местные исполнительные органы, формирование списков призывников и вручение повесток обеспечивают органы военного управления.

"Граждане обязаны явиться по повестке призывной комиссии. В случае невозможности ее личного вручения обеспечение прибытия граждан возлагается на органы внутренних дел".Пресс-служба МО РК

Что касается медицинского освидетельствования, то его проводят специалисты местных органов здравоохранения, которые определяют категорию годности к воинской службе. Уже при наличии законных оснований предоставляется отсрочка или освобождение от службы, в остальных случаях граждане направляются на срочную воинскую службу.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение.

Призыв проводится два раза в год – с марта по июнь и с сентября по декабрь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
