Минобороны Казахстана выступило с заявлением об освобождении от воинской службы
Согласно опубликованным данным ведомства, в социальных сетях распространяется реклама услуг по так называемому "освобождению от армии" или получению "белого билета".
В этой связи Министерство обороны незамедлительно разъясняет:
"Решение об отсрочке или освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией на основании законодательства Казахстана".
Также отмечено, что юридические консультации по вопросам призыва являются законными.
"Вместе с тем подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные незаконные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников".Пресс-служба МО РК
В ведомстве настоятельно призывают граждан не участвовать в сомнительных схемах и не поддаваться на уловки так называемых "помощников военкоматов", которые якобы гарантируют "решение вопроса" через местные органы военного управления (военкоматы) или медицинские комиссии, вводя граждан в заблуждение.
Далее говорится, что воинская служба является конституционным долгом гражданина.
"Срочная служба предоставляет реальные возможности: получение образовательных льгот и грантов, приобретение профессиональных навыков, укрепление физической подготовки. Это школа дисциплины, ответственности и мужества".Пресс-служба МО РК
Кроме того, в период прохождения службы и в течение двух месяцев после увольнения для военнослужащих срочной службы действует механизм кредитных каникул.
Гражданам, выслужившим установленный срок, предоставляются образовательные льготы, включая приоритетное право на получение места в студенческом общежитии. Также предусмотрена возможность получения гранта на обучение в вузе без сдачи ЕНТ. На сегодняшний день сертификаты на бесплатное обучение в вузах страны выданы более 9 тысячам казахстанцев, прошедшим срочную воинскую службу.
Стоит уточнить, что призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в соответствии с указами президента и действующим законодательством.
За его организацию отвечают местные исполнительные органы, формирование списков призывников и вручение повесток обеспечивают органы военного управления.
"Граждане обязаны явиться по повестке призывной комиссии. В случае невозможности ее личного вручения обеспечение прибытия граждан возлагается на органы внутренних дел".Пресс-служба МО РК
Что касается медицинского освидетельствования, то его проводят специалисты местных органов здравоохранения, которые определяют категорию годности к воинской службе. Уже при наличии законных оснований предоставляется отсрочка или освобождение от службы, в остальных случаях граждане направляются на срочную воинскую службу.
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение.
Призыв проводится два раза в год – с марта по июнь и с сентября по декабрь.
