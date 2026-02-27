#Референдум-2026
События

"Какая грация, величие, мощь": краснокнижные птицы вернулись в Казахстан

фламинго, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 10:18 Фото: pixabay
В Мангистаускую область прилетела первая стая розовых фламинго (официально занесены в Красную книгу Казахстана). Об этом накануне, 26 февраля 2026 года, рассказал и показал актауский блогер и общественник Азамат Сарсенбаев, сообщает Zakon.kz.

По словам Сарсенбаева, видео и фото сделаны в четверг утром.

"Первая стая розовых фламинго прилетела к нам из теплых краев. Теперь они будут в наших краях до середины апреля и дальше уже полетят в Коргалжын для спаривания и откладки яиц", – написал под публикацией блогер из Актау.

Также Сарсенбаев в Stories показал стаю с высоты птичьего полета.

Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev

Опубликованные блогером кадры грациозных птиц восхитили пользователей Казнета:

  • "Супер".
  • "Респект Азамату".
  • "Невероятная красота".
  • "Так хочу вживую их увидеть".
  • "Очень красиво! Благодарим".
  • "Какая грация, величие, мощь".
  • "Спасибо вам за такое прекрасное видео".
  • "Спасибо, что показываете такую красоту".
  • "Азамат, вы наш актауский National Geographic".
  • "Стая фламинго: "Азеке, мы летим, готовь дрон".

Грациозные модели: история спасений и охрана розовых фламинго в Казахстане

Отметим, что в 2025 году фламинго в Мангистаускую область вернулись примерно в это же время. 25 февраля Азамат Сарсенбаев разместил красивое видео розовых фламинго и отметил, что Мангистау встретил их снегом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
