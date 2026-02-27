"Какая грация, величие, мощь": краснокнижные птицы вернулись в Казахстан

В Мангистаускую область прилетела первая стая розовых фламинго (официально занесены в Красную книгу Казахстана). Об этом накануне, 26 февраля 2026 года, рассказал и показал актауский блогер и общественник Азамат Сарсенбаев, сообщает Zakon.kz.

По словам Сарсенбаева, видео и фото сделаны в четверг утром.

"Первая стая розовых фламинго прилетела к нам из теплых краев. Теперь они будут в наших краях до середины апреля и дальше уже полетят в Коргалжын для спаривания и откладки яиц", – написал под публикацией блогер из Актау.

Также Сарсенбаев в Stories показал стаю с высоты птичьего полета.

Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev

Опубликованные блогером кадры грациозных птиц восхитили пользователей Казнета:

"Супер".

"Респект Азамату".

"Невероятная красота".

"Так хочу вживую их увидеть".

"Очень красиво! Благодарим".

"Какая грация, величие, мощь".

"Спасибо вам за такое прекрасное видео".

"Спасибо, что показываете такую красоту".

"Азамат, вы наш актауский National Geographic".

"Стая фламинго: "Азеке, мы летим, готовь дрон".

Отметим, что в 2025 году фламинго в Мангистаускую область вернулись примерно в это же время. 25 февраля Азамат Сарсенбаев разместил красивое видео розовых фламинго и отметил, что Мангистау встретил их снегом.