"Какая грация, величие, мощь": краснокнижные птицы вернулись в Казахстан
Фото: pixabay
В Мангистаускую область прилетела первая стая розовых фламинго (официально занесены в Красную книгу Казахстана). Об этом накануне, 26 февраля 2026 года, рассказал и показал актауский блогер и общественник Азамат Сарсенбаев, сообщает Zakon.kz.
По словам Сарсенбаева, видео и фото сделаны в четверг утром.
"Первая стая розовых фламинго прилетела к нам из теплых краев. Теперь они будут в наших краях до середины апреля и дальше уже полетят в Коргалжын для спаривания и откладки яиц", – написал под публикацией блогер из Актау.
Также Сарсенбаев в Stories показал стаю с высоты птичьего полета.
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Опубликованные блогером кадры грациозных птиц восхитили пользователей Казнета:
- "Супер".
- "Респект Азамату".
- "Невероятная красота".
- "Так хочу вживую их увидеть".
- "Очень красиво! Благодарим".
- "Какая грация, величие, мощь".
- "Спасибо вам за такое прекрасное видео".
- "Спасибо, что показываете такую красоту".
- "Азамат, вы наш актауский National Geographic".
- "Стая фламинго: "Азеке, мы летим, готовь дрон".
Отметим, что в 2025 году фламинго в Мангистаускую область вернулись примерно в это же время. 25 февраля Азамат Сарсенбаев разместил красивое видео розовых фламинго и отметил, что Мангистау встретил их снегом.
