Общество

Звонок "из доставки" обошелся казахстанке в 7,5 млн тенге

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:50 Фото: Zakon.kz
26-летняя казахстанка попалась на "праздничную" схему мошенников с цветами, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области 27 февраля 2026 года рассказали, что все началось со звонка на WhatsApp. На том конце провода представились курьером службы доставки цветов и попросили продиктовать поступивший на ее номер код, якобы для подтверждения заказа.

"Спустя некоторое время женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что ранее продиктованный код якобы попал к мошенникам, и теперь на ее имя оформляется кредит. Чтобы "сохранить деньги", звонивший убедил потерпевшую срочно перевести деньги на так называемый "безопасный счет". Доверившись аферистам и выполнив их указания, девушка перевела мошенникам 7,5 млн тенге", – рассказали в ДП.

Сейчас полиция активно работает над установлением личностей преступников.

Департамент полиции напоминает:

  • никогда не сообщайте посторонним коды из SMS и push-уведомлений;
  • сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют перевода денег на "безопасные счета";
  • при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру.

Отметим, что о таких видах мошенничества полиция ранее предупреждала казахстанцев.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
