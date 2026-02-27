Некорректное отображение ИИН вызвало "аномалии" в данных о скринингах по Казахстану
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Акорды 27 февраля 2026 года рассказала, что ошибки в отображении индивидуального идентификационного номера (ИИН) стали причиной некорректных данных о скринингах, передает корреспондент Zakon.kz.
Она сообщила, что проведена аналитическая работа по данным, озвученным Министерством финансов.
"Есть определенные аномалии, которые на первый взгляд действительно кажутся нарушениями, но имеют под собой утвержденную методологию. Например, факт оказания медицинской помощи умершим связан с оплатой гистологических препаратов, которые проводятся после смерти пациента по результатам вскрытия и т.д.", – сказала министр.
Она отметила, что в ряде случаев выявлены расхождения в данных по мужчинам и женщинам. В настоящее время по этим фактам ведется совместная работа с МВД.
"В ИИН седьмая цифра некорректно отображена у нескольких тысяч казахстанцев, поэтому не всегда корректно ориентироваться на пол. Скрининги проводились женщинам, мужские скрининги – мужчинам, и оплата производилась за фактически оказанные услуги. Однако при формировании отчетов шла кодировка, где по определенной цифре была допущена ошибка. С Министерством финансов мы проводим работу по ряду параметров, выставлены ФЛК, чтобы минимизировать такие статистические перегибы, или, как мы их называем, "аномалии", – сказала Альназарова.
