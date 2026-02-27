#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Общество

Некорректное отображение ИИН вызвало "аномалии" в данных о скринингах по Казахстану

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 13:24 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Акорды 27 февраля 2026 года рассказала, что ошибки в отображении индивидуального идентификационного номера (ИИН) стали причиной некорректных данных о скринингах, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что проведена аналитическая работа по данным, озвученным Министерством финансов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 13:24
Массовые приписки, лечение умерших и двойное финансирование: ФСМС передают Минфину
"Есть определенные аномалии, которые на первый взгляд действительно кажутся нарушениями, но имеют под собой утвержденную методологию. Например, факт оказания медицинской помощи умершим связан с оплатой гистологических препаратов, которые проводятся после смерти пациента по результатам вскрытия и т.д.", – сказала министр.

Она отметила, что в ряде случаев выявлены расхождения в данных по мужчинам и женщинам. В настоящее время по этим фактам ведется совместная работа с МВД.

"В ИИН седьмая цифра некорректно отображена у нескольких тысяч казахстанцев, поэтому не всегда корректно ориентироваться на пол. Скрининги проводились женщинам, мужские скрининги – мужчинам, и оплата производилась за фактически оказанные услуги. Однако при формировании отчетов шла кодировка, где по определенной цифре была допущена ошибка. С Министерством финансов мы проводим работу по ряду параметров, выставлены ФЛК, чтобы минимизировать такие статистические перегибы, или, как мы их называем, "аномалии", – сказала Альназарова.

22 января 2026 года Минздрав анонсировал масштабные проверки частных и госклиник в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Аккенженов рассказал о сроках строительства ГПЗ на Карачаганаке и четвертого НПЗ
14:02, Сегодня
Аккенженов рассказал о сроках строительства ГПЗ на Карачаганаке и четвертого НПЗ
Иностранцам в Казахстане объявили важную информацию по оформлению ИИН
16:50, 05 декабря 2025
Иностранцам в Казахстане объявили важную информацию по оформлению ИИН
Казахстанке неверно сформировали ИИН: к чему это привело
10:30, 24 февраля 2026
Казахстанке неверно сформировали ИИН: к чему это привело
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: