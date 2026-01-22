Минздрав анонсировал масштабные проверки частных и госклиник в Казахстане

В Казахстане спустя три года возобновляются плановые проверки медицинских организаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 января 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) РК:

"Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерство здравоохранения возобновляет проверки медицинских организаций на соответствие квалификационным требованиям субъектов контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг. В соответствии с утвержденным графиком на 2026 год контрольными мероприятиями будут охвачены 118 государственных и частных медицинских организаций".

В ведомстве уточнили, что основное внимание в ходе контрольных мероприятий будет уделено наличию квалифицированных специалистов, соответствующего медицинского оборудования, а также помещений, отвечающих установленным нормативам.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года профилактический контроль с посещением пройдут 57 медорганизаций.

"Профилактический контроль проводится в целях предупреждения нарушений в сфере здравоохранения, повышения качества и безопасности медицинских услуг, а также защиты прав пациентов". Пресс-служба МЗ РК

Как заверили в Минздраве, проверки будут осуществляться строго в рамках действующего законодательства с соблюдением принципов законности, объективности и прозрачности. Их проведение направлено на повышение качества и безопасности медицинской помощи, а также на защиту прав пациентов.

"Возобновление контрольных мероприятий является частью системной работы по укреплению государственного надзора и обеспечению единых стандартов оказания медицинских услуг в стране". Пресс-служба МЗ РК

В ведомстве напомнили, что последние плановые проверки КМФК на соответствие разрешительным требованиям проводились в 2023 году .

16 января 2026 года сообщалось, что правительство Казахстана выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций. В связи с этим премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) Министерству финансов.

21 января депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, высказываясь о хищениях средств ОСМС, заявил, что ответственность должны понести бывшие министры и вице-министры.