#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
506.7
593.14
6.53
Общество

Минздрав анонсировал масштабные проверки частных и госклиник в Казахстане

врач, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 16:33 Фото: Telegram/DenMinPR
В Казахстане спустя три года возобновляются плановые проверки медицинских организаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 января 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) РК:

"Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерство здравоохранения возобновляет проверки медицинских организаций на соответствие квалификационным требованиям субъектов контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг. В соответствии с утвержденным графиком на 2026 год контрольными мероприятиями будут охвачены 118 государственных и частных медицинских организаций".

В ведомстве уточнили, что основное внимание в ходе контрольных мероприятий будет уделено наличию квалифицированных специалистов, соответствующего медицинского оборудования, а также помещений, отвечающих установленным нормативам.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года профилактический контроль с посещением пройдут 57 медорганизаций.

"Профилактический контроль проводится в целях предупреждения нарушений в сфере здравоохранения, повышения качества и безопасности медицинских услуг, а также защиты прав пациентов".Пресс-служба МЗ РК

Как заверили в Минздраве, проверки будут осуществляться строго в рамках действующего законодательства с соблюдением принципов законности, объективности и прозрачности. Их проведение направлено на повышение качества и безопасности медицинской помощи, а также на защиту прав пациентов.

"Возобновление контрольных мероприятий является частью системной работы по укреплению государственного надзора и обеспечению единых стандартов оказания медицинских услуг в стране".Пресс-служба МЗ РК

В ведомстве напомнили, что последние плановые проверки КМФК на соответствие разрешительным требованиям проводились в 2023 году.

16 января 2026 года сообщалось, что правительство Казахстана выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций. В связи с этим премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) Министерству финансов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 16:33
Виновные будут наказаны: Бектенов о нарушениях в Фонде медстрахования

21 января депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, высказываясь о хищениях средств ОСМС, заявил, что ответственность должны понести бывшие министры и вице-министры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
ООН сделала важное заявление, касающееся Казахстана
11:36, 16 апреля 2024
ООН сделала важное заявление, касающееся Казахстана
Минздрав Казахстана сделал важное заявление после слухов о сокращении бесплатной помощи больным диабетом
17:09, 05 августа 2025
Минздрав Казахстана сделал важное заявление после слухов о сокращении бесплатной помощи больным диабетом
КГА сделал важное заявление для всех авиапассажиров Казахстана
23:05, 29 ноября 2025
КГА сделал важное заявление для всех авиапассажиров Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: